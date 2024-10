Una ragazza di 18 anni di Catania si è presentata alla Guardia medica turistica di Cala Gonone in preda a forti dolori addominali.

La giovane, in Sardegna per motivi di studio e lavoro, non sapeva di essere incinta e non aveva capito il motivo del suo aumento di peso.

Prima ancora di essere visitata, la 18enne è andata in bagno ed è qui che ha dato alla luce suo figlio tra lo stupore generale.

Dopo il parto i sanitari del 118 hanno prestato le prime cure alla neomamma e al piccolo, trasferiti successivamente all'ospedale San Francesco di Nuoro.

Entrambi sono in buone condizioni di salute.