Dopo anni di indagini, si è conclusa con un'assoluzione la denuncia sporta contro l’avvocato Gianfranco Piscitelli da una collega cagliaritana e dalla sua praticante nel 2018. L'accusa rivolta al legale era quella di aver svelato segreti relativi ad un procedimento penale.

La vicenda risale a sei anni fa, quando Piscitelli assisteva la famiglia di un pescatore scomparso. L'accusa mossa da una collega era quella di aver rivelato indebitamente atti riservati nel corso di un'intervista diffusa sul web.

Il giudice del Tribunale di Cagliari Paolo Pes, ieri mattina, ha assolto con ampia formula Piscitelli, difeso dall’avvocato Massimiliano Carboni.

"Non mi sono mai preoccupato di questa indagine perché ero sicuro di me stesso e dell’infondatezza dell’accusa - ha dichiarato Piscitelli in merito alla vicenda -. L’intervista da me rilasciata all’uscita dal Tribunale, tra l’altro alla presenza delle mie assistite, si riferiva a fatti non secretati e che per giunta erano stati riferiti proprio dalle denuncianti quando difendevano prima di me le clienti".