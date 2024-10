Sono state le due coinquiline a trovare Francesca Corda senza vita.

La ragazza studiava a Sassari, frequentava il primo anno di università nella facoltà di Lettere. Secondo quanto appreso, la giovane di Alà dei Sardi era tornata in città ieri mattina. Verso l’ora di pranzo le amiche hanno provato a bussare alla sua porta senza ricevere risposta. Dopo un po' di tempo hanno tentato nuovamente di chiamarla, ma al secondo tentativo hanno deciso di entrare nella sua camera. A quel punto l’hanno trovata morta nel suo letto.

Una tragedia che ha colpito profondamente la comunità di Alà dei Sardi. “Con immenso dolore Il Sindaco, gli Amministratori e tutta la Comunità di Alà dei Sardi è vicina alla famiglia di Francesca, non abbiamo parole che possano alleviare il dolore dei familiari per una morte così assurda di una diciannovenne”, si legge sulla pagina Facebook del Comune.

Tantissimi i messaggi di cordoglio rivolgi alla giovane e di vicinanza alla famiglia. “Non ci sono parole per una morte così assurda. Sarai sempre dolce Francesca nei miei ricordi più belli. Sentite condoglianze a tutta la famiglia”; “Un altro angelo volato via troppo presto. Francesca e da lassù prega per i tuoi genitori e tuo fratello. Un dolore troppo grande”; “Nessuna madre dovrebbe provare questo immenso dolore. Che Dio vi dia la forza di affrontare questa tragedia”.