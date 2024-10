E' finito nei guai l'uomo che questa mattina ha bruciato uno stop alla periferia di Orosei schiantandosi frontalmente con una camionetta dei carabinieri.

Tre i feriti: il maresciallo e l'appuntato che viaggiavano a bordo del loro mezzo e il passeggero dell'Audi condotta da chi ha causato lo scontro che è rimasto illeso.

All'uomo verrà ritirata la patente, rimane da capire se guidasse sotto l'effetto di alcol o droghe.

I militari coinvolti sono in servizio presso la squadriglia di casermetta di Monte Pizzinnu, non sono gravi in gravi condizioni ma hanno riportato entrambi qualche frattura.

Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, i vigili del fuoco che hanno provveduto a bonificare la zona, e i carabinieri per i rilievi di legge.