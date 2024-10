Una nave mercantile con a bordo 30 persone di equipaggio è stata bloccata al porto di Porto Torres con fermo amministrativo emesso dalla Capitaneria perché non rispettava le norme di sicurezza.

I militari, nell'ambito di controllo sul rispetto delle convenzioni nazionali e internazionali applicabili alle navi mercantili, hanno riscontrato che le lance di salvataggio sono risultate non funzionanti rendendo pressoché impossibile abbandonare la nave in caso di emergenza.

Le esercitazioni eseguite a bordo hanno dimostrato che l'equipaggio non fosse pienamente pronto in caso di evacuazione dalla nave o per fronteggiare un incendio a bordo, i cui standard di sicurezza sono previsti da normative internazionali come la Convenzione per la Salvaguardia della vita Umana in mare - Solas. Inadempienze che, al momento, impediscono la partenza della nave fino alla loro risoluzione da parte della compagnia armatrice.