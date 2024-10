Proseguono incessanti i controlli della polizia locale di Cagliari per il rispetto delle normative regionali e governative contro il Coronavirus.

Ieri oltre 120 i veicoli controllati all’ingresso della città, in via Riva di Ponente, alcuni dei quali, hanno riferito gli agenti, non saputo dimostrare lo spostamento. Alcune delle persone controllate risultavano residenti in comuni che distavano oltre trenta chilometri da Cagliari.

Inoltre, al Poetto, è stato sanzionato un cittadino residente in un comune dell’hinterland che girava indifferente lungo la corsia ciclabile dichiarando espressamente che non intendeva rispettare le limitazioni che riteneva inefficaci.

Controlli sono in corso anche presso le residenze dichiarate o i domicili indicati dalle persone che hanno fatto rientro nell’Isola e che devono osservare il periodo di quarantena fiduciaria.