“In 2 minuti può accadere anche questo, cantare con l'anima rende meno doloroso tutto, grazie Lucia e Noemi per aver intonato con me Non Potho reposare, a te Denise Mattana, che oggi mi hai regalato tante gioie benedette, a Carlotta e Luigia per averci supportato”.

La paziente si chiama Gloria Congiu, di lei vi abbiamo parlato sul nostro giornale anche in questo bellissimo servizio che vi riproponiamo https://www.sardegnalive.net/news/speciali/52446/oncologico-gloria-la-guerriera-che-non-s-arrende-dal-letto-d-ospedale-combatto-insieme-ai-miei-angeli mentre in basso potete vedere il video girato nella stanza del reparto di Ematologia, al sesto piano dell’ospedale Oncologico – Businco, in via Jenner a Cagliari, dove Gloria combatte e non s’arrende contro la sua malattia. La bellissima esibizione a sorpresa delle Oss, con l'infermiera di turno, è da brividi.

VIDEO