Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Stazione di Cardedu hanno denunciato alla Procura della Repubblica un intero nucleo familiare originario di Quartu Sant’Elena per truffa in concorso.

I militari, come da loro riferito, a seguito della denuncia presentata presso gli uffici del Comando Stazione di Cardedu nel mese di gennaio 2020, hanno dimostrato come il citato nucleo familiare, con artifizi e raggiri, dopo aver concluso con la vittima una compravendita per l’acquisto di diversi capi di bestiame (principalmente ovini), ha evitato di perfezionare il pagamento, consegnando alla vittima solo una piccola parte di quanto inizialmente pattuito.