Hanno usufruito per almeno due anni di acqua potabile e servizio di depurazione degli scarichi senza mai pagare una bolletta. Nella lista dei plurimorosi ci sono anche rinomati alberghi a 4 stelle, condomini di lusso in località turistiche considerate "top" delle destinazioni in Sardegna come Stintino, Pula, San Teodoro, Loiri Porto San Paolo, La Maddalena e via dicendo.

Si tratta, in generale, di clienti con oltre cinque bollette da pagare e debiti per diverse migliaia di euro. Sono circa mille posizioni che Abbanoa ha deciso di far rientrare nella nuova campagna di lotta ai plurievasori dell'acqua e che, avvisati a mezzo stampa e sul sito Abbanoa (con pubblicazione elenco completo utenze), rientreranno nelle procedure di slaccio del servizio.

Si tratta infatti di morosi recidivi con fatture mai saldate e innumerevoli solleciti fatti cadere nel vuoto. Rappresentano meno dello 0,2 per cento degli oltre 700mila clienti di Abbanoa ma hanno procurato all'azienda mancati incassi per oltre 6 milioni di euro: un danno per il corretto funzionamento del Servizio idrico integrato e una beffa per la stragrande maggioranza dei clienti che invece paga regolarmente i propri consumi. Fra le categorie più puntali nei pagamenti ci sono i pensionati mentre tra i plurimorosi figurano, come già si era verificato lo scorso anno, anche resort, condomini di lusso e villaggi vacanze.

La sospensione dell'erogazione dell'acqua non è l'effetto immediato al mancato pagamento di una bolletta, ma la conseguenza del protrarsi nel tempo di un atteggiamento elusivo delle regole e del servizio che, al contrario, vengono rispettati da 8 sardi su 10. E' per questo che ai morosi recidivi nelle prossime settimane verrà sospesa l'erogazione idrica, un'azione mirata e ampiamente documentata che si inserisce nel progressivo riordino e certificazione che Abbanoa sta portando avanti a garanzia di chi regolarmente paga il servizio.

L'elenco delle utenze interessate - con numero identificativo visibile in bolletta (nel rispetto della privacy non verranno resi noti i nomi dei plurimorosi), numero di bollette non pagate e l'importo dovuto - viene è stato pubblicato sul sito di Abbanoa al seguente indirizzo:

http://www.abbanoa.it/documents/10180/1518806/Elenco+utenze+plurimorose+in+slaccio+nel+mese+di+aprile+2016/ed2df3f9-2231-4c61-90e4-69b0c59bc464