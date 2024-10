Un cronista di Tiscali notizie Cristiano Sanna Martini è stato vittima di un danneggiamento dell'auto ieri sera nei parcheggi dell'arena Sant'Elia dove era in corso il concerto della cantante catanese Carmen Consoli.

Nella sua pagina Facebook il cronista descrive l'episodio raccontando di essere stato avvicinato da alcuni parcheggiatori abusivi. "Accade che al momento in cui parcheggia l'auto il cronista venga avvicinato da tre loschi figuri che gli chiedono un contributo - ha scritto nel suo profilo -. Accade che il cronista con tutte le buone maniere possibili, dica che non ha niente da dare, non ha nemmeno una moneta in tasca. Accade che i tre loschi figuri, guardandosi tra di loro, si dicano: "Non ha niente" e si rispondano "vabbé, va tutto bene, finché...".

Cristiano Sanna Martini sottolinea di essersi rivolto ai vigili urbani: "Viste due auto della Municipale parcheggiate poco distanti, si avvicina a segnalare i tre loschi e le loro richieste sottilmente minacciose, indicando il punto in cui l'episodio è appena accaduto".

Alla fine del concerto la scoperta del danneggiamento: "Auto completamente graffiata, in modo insistito, su entrambe le fiancate, con supplemento di calcione o colpo di pietra alla portiera". Il cronista ha poi nuovamente contattato i vigili che gli avrebbero detto: "Lo sappiamo da tempo che va così. Ma non c'è personale".