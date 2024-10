Ha provato ad entrare in un locale armato di un fucile da pesca e quando un bodyguard ha tentato di disarmarlo ha premuto il grilletto.

Un colpo ad altezza d’uomo, in direzione delle persone che stavano facendo la fila per accedere alla festa. Una tragedia a sfiorata a Tempio Pausania.

E’ quanto quanto ricostruito dai Carabinieri che hanno arrestato Silvio Pruneddu, pregiudicato 51enne di Calangianus.

I militari giunti in via Oschiri hanno bloccato l’uomo, in evidente stato di alterazione psicofisica dovuta all’abuso di sostanze alcoliche, mentre tentava di allontanarsi a bordo della sua autovettura.

Inoltre, i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato il fucile da pesca con arpione. Il 51enne è stato rimesso in libertà con la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.