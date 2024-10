Raid vandalico nella notte di martedì scorso in un locale di Budoni.

Secondo quanto ricostruito dagli Agenti del Commissariato di di Siniscola giunti sul posto, un gruppo di 5 persone, ubriache, è entrato nel locale “TPH” di via Nazionale. Nel momento in cui il personale del bar ha invitato i cinque a desistere dal consumare ulteriori bevande alcoliche, il gruppo si è scatenato: hanno prima aggredito i baristi e dopo aver rovesciato per terra bicchieri in vetro e tavolini, si sono impossessati di alcune parti di un fungo elettrico, utilizzato nei mesi invernali per riscaldare l’ambiente, con cui hanno minacciato i circa 50 clienti presenti.

Tempestivo è stato l’intervento degli agenti di Polizia che, grazie alle testimonianze dei clienti e dei dipendenti del locale, ha individuato e fermato i cinque.

Nei guai sono finiti: P.B. di 51 anni, V.B. di 24, A.M. di 22, A.M. di 28 e G.P. di 48, denunciati per il reato di danneggiamento in concorso, non escludendo che a carico degli stessi verranno adottate misure di prevenzione da parte del Questore di Nuoro.