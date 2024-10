Non ha dichiarato al Fisco redditi per oltre 800mila euro: imprenditore cagliaritano nei guai dopo l’importante evasione scoperta da parte dei finanzieri del Comando Provinciale di Cagliari, in collaborazione con il Comando Generale del Corpo con l’Agenzia delle Entrate.



Sotto la lente d’ingrandimento è finita una società dell’hinterland cagliaritano che si occupa dell’attività di posa di infissi, arredi, controsoffitti e pareti mobili.



Nonostante avesse ricevuto l’invito a regolarizzare la propria posizione fiscale da parte dell’Agenzia delle Entrate, l’imprenditore è rimasto inerte, non fornendo né risposte né alcun elemento giustificativo rispetto alle “potenziali” irregolarità segnalate.



Così i militari della Guardia di Finanza di Cagliari, nell’ambito di una più ampia azione a contrasto dell’evasione e delle frodi fiscali, hanno approfondito la posizione dell’uomo, ricostruendone minuziosamente l’attività imprenditoriale svolta negli anni segnalati e accertando la presenza di operazioni attive non dichiarate pari a 811.314,92 euro.