Nell’ambito delle attività di contrasto all’evasione fiscale, le fiamme gialle di Sanluri hanno effettuato un controllo fiscale nei confronti di una società con sede nella zona settentrionale della provincia di Cagliari operante nel settore della gestione di servizi per enti pubblici.

Le operazioni di servizio hanno consentito di accertare che il titolare dell’azienda non ha dichiarato ricavi di un anno e nei periodi in cui ha presentato le dichiarazioni, ha applicato un’aliquota iva agevolata pur non avendone diritto.

I finanzieri hanno quindi constatato la sottrazione di ricavi per complessivi 152mila euro e un’evasione I.v.a. per 41 mila euro

Nel corso dell’ispezione sono stati accertati anche tre lavoratori irregolarmente assunti ed uno totalmente in nero, violazioni che hanno comportato l’applicazione di una sanzione amministrativa minima di 7.500 euro.

La società è stata diffidata alla regolarizzazione dei lavoratori per il periodo prestato in condizioni di irregolarità e segnalata alla direzione territoriale del lavoro di Cagliari e alla direzione Provinciale Inps per gli ulteriori adempimenti di rispettiva competenza.