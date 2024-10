Nell’ambito delle attività di contrasto all’evasione fiscale, le Fiamme gialle del gruppo di Cagliari hanno condotto una verifica fiscale nei confronti di una società operante nel cagliaritano nel settore della ristorazione.

L’azione dei finanzieri è stata orientata alla verifica del corretto assolvimento degli obblighi delle disposizioni tributarie vigenti ai fini delle imposte dirette, dell’Iva e dell’Irap, nonché’ al controllo del corretto assolvimento degli obblighi dei sostituti d’imposta in qualità di datore di lavoro.

Secondo quanto sarebbe emerso dalle indagini, l’azienda non ha dichiarato al Fisco 631 mila euro e un’evasione Iva per 61 mila euro.

Il responsabile dell’azienda è stato denunciato all’autorità giudiziaria per la violazione del d.lgs. 74/2000 in ordine alla condotta di omessa dichiarazione.

I controlli dei finanzieri hanno inoltre evidenziato che, tra i dipendenti, 4 di loro prestavano la loro attività lavorativa senza una regolare assunzione, circostanza che, oltre a costituire illecito amministrativo, non assicura ai lavoratori alcuna forma di tutela ed assistenza in caso, ad esempio, di infortunio.

Il titolare dell’attività sottoposta a controllo è stato sanzionato con una multa il cui importo oscilla tra i 1.500 e i 9.000 euro per ciascun lavoratore irregolarmente impiegato.

Inoltre, lo stesso è stato diffidato alla regolarizzazione dei lavoratori per il periodo di lavoro prestato in nero e la sua posizione è stata segnalata alla direzione territoriale del lavoro di Cagliari e alla direzione provinciale Inps di Cagliari per gli ulteriori adempimenti di rispettiva competenza.