Si sarebbe rifiutato di consegnare le chiavi dell'appartamento preso in affitto per un breve periodo alla proprietaria di casa. Anzi, l’uomo avrebbe minacciato anche la signora intimandole di consegnare 2.000 euro per evitare di essere denunciata all’agenzie delle entrate.

La donna si è quindi rivolta agli Agenti del Commissariato di Quartu Sant'Elena per denunciare l’accaduto e, in accordo con gli investigatori, ha finto di voler consegnare la cifra e ha dato appuntamento all’uomo per la mattinata di ieri.

Nell’orario concordato le due persone si sono incontrate e, dopo aver trascorso qualche minuto seduti al tavolino sotto il costante controllo dei poliziotti, l’anziana ha consegnato il denaro. Mentre l’uomo si accingeva a lasciare il locale è stato bloccato dagli investigatori che lo hanno tratto in arresto.

In manette è finito Stefano Pinna, pregiudicato di 40 anni.

Dal controllo nell’abitazione la proprietaria ha riscontrato che alcuni arredi presenti all’interno al momento dell’affitto erano stati danneggiati.

Nel processo per direttissima svoltosi nella giornata di oggi il giudice ha disposto i termini a difesa e l’obbligo di firma per due volte al giorno presso un Ufficio di Polizia.