Il Comune non ha soldi per pagare il personale di pulizie e così sindaco, assessori, consiglieri e altri componenti del gruppo "Impegno per Bono" si sono rimboccati le maniche e hanno provveduto loro al decoro del cimitero.

Il primo cittadino, Elio Mulas, 52 anni, agente forestale, eletto il 12 giugno, aveva in programma fin da subito, tra gli altri progetti, anche quello riguardante interventi appropriati nel settore dell’ambiente in generale, con particolare riferimento all’aspetto ecologico sostenibile di tutto il territorio di Bono.

In attesa del reperimento dei fondi, per il sindaco, dunque, non c’è tempo da perdere e così anche in questa prospettiva si inserisce la giornata ecologica che sarà organizzata nei prossimi giorni e per la quale è richiesta la collaborazione di tutti i cittadini.