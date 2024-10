Di seguito riportiamo il post pubblicato dal sindaco di Ilbono, Andrea Piroddi, sul suo profilo Facebook.

Non chiamatela accoglienza.

Questo è parcheggiare esseri umani, lavarsi la coscienza forse, ma non è accoglienza.

Tanto meno potremo definirla integrazione. Son ragazzi e ragazze giovanissimi, nel pieno delle loro energie.

Perché non farli lavorare per il Comune? Per loro, sarebbe una bella opportunità, potrebbero imparare un mestiere. Invece no, in albergo tutto il giorno, perennemente annoiati.

Questo non è vivere, questo non è dar loro manco la dignità. No, proprio non ci siamo. Solo chi opera quotidianamente con gli immigrati può rendersi conto dello stato dell'arte. Sbarcano, vengono identificati su auto dichiarazioni “come ti chiami e quanti anni hai”.

Non hanno obblighi di dimora, escono dai centri quando vogliono, alcuni non vi ritornano. Le forze dell'ordine in perenne difficoltà, le prefetture al collasso e poi ci siamo noi, sempre in prima linea a trovare soluzioni ai casini nei quali ci hanno catapultato dai piani alti.

Ma così non va. Ieri eravamo in 8 per un “piccolo” problema. Tre carabinieri, un vigile, tre assistenti sociali. Tutti ci guardavano sbigottiti, nei loro volti si leggeva benissimo il loro pensiero “per così poco?”

Qualcuno si è posto il problema di spiegar loro le regole del vivere nella nostra nazione? Cosa è lecito e cosa invece è vietato? No, non ci siamo.