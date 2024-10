In merito al ferimento di un bambino a Tortolì nel quale è stato coinvolto un cane di razza Labrador, la Direzione ASSL invita intende tranquillizzare i cittadini evitando allarmismi ingiustificati, precisando che, in base alle verifiche fatte dai Servizi veterinari competenti, non si è trattato di un’aggressione, ma di un incidente a bordo di un imbarcazione ferma al molo, nella quale erano presenti più persone: il cane voltandosi ha urtato involontariamente il piccolo con il muso, ferendolo in maniera lieve al volto.

“A questo proposito si fa presente - spiega la ASSL in una nota - che sono state avviate tutte le procedure di legge compresa una verifica comportamentale dell'animale da cui è emerso che si tratta di un cane docile, non pericoloso e adeguatamente seguito dai proprietari”.

“In base alla normativa nazionale sulle lesioni provocate da animali domestici si è provveduto all'isolamento del labrador per dieci giorni anche se, alla luce di quanto affermato dai testimoni presenti, non c'è stato alcun morso”.