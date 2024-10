Si è presentato questa mattina in tribunale a Cagliari il presidente della Regione Christian Solinas per la prima udienza del processo che lo vede imputato di abuso d'ufficio per presunte irregolarità in alcune nomine interne all'apparato regionale.

Il governatore, seduto in aula al fianco dei suoi avvocati, è stato rinviato a giudizio il 3 ottobre scorso insieme all'ex assessora al Personale (ora passata all'Agricoltura), Valeria Satta, a cui viene contestato anche il reato di concussione.

Coinvolta nel procedimento penale anche l'allora capo di gabinetto della presidenza, Maria Grazia Vivarelli: lei ha scelto il rito abbreviato ed stata già condannata dalla gup Ermengarda Ferrarese a 2 anni e 8 mesi.

Nel mirino della Procura, le nomine della direttrice generale della presidenza della Giunta regionale, l'avvocata Silvia Curto, e del direttore generale della Protezione civile Antonio Pasquale Belloi.