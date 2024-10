“Garantire la continuità della gestione tecnico sanitaria dell'Azienda, in particolare per quanto concerne l'emergenza sanitaria da Covid 19”.

Lo si legge nella delibera dell’Aou di Sassari con il Commissario straordinario Giovanni Maria Soro ha nominato Bruno Contu come direttore sanitario e Antonio Lorenzo Spano come direttore amministrativo,

Il commissario ha voluto sottolineare la sua gratitudine per dedizione e contributo offerto dai diversi professionisti, “Che hanno consentito in prima battuta di far fronte all'emergenza e, certo della loro competenza e di chi lo affiancherà, si dichiara ampiamente fiducioso sull’implementazione delle ulteriori misure di prevenzione e di contrasto del contagio, nonché di una capacità ottimale che saprà garantire le indispensabili tutele agli operatori e ai pazienti un’assistenza ospedaliera specialistica che, integrando l’offerta territoriale, riuscirà a recuperare gradualmente le funzioni di hub polispecialistico”.