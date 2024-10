La Giunta regionale ha provveduto a nominare i commissari straordinari dei Comuni dove, nelle scorse elezioni amministrative del 25 e 26 ottobre, è mancata la presentazione di liste di candidati o non si è raggiunto il quorum.

A Sorgono arriverà Mario Carta, per la provvisoria gestione del comune fino all'insediamento degli organi ordinari, la cui elezione deve coincidere con il primo turno elettorale utile previsto dalla legge.

Al Comune di Talana è stata nominata Agnese Virdis, a Seneghe Graziella Madau. Commissario straordinario del Comune di Belvì sarà invece Luisa Mattu. Bruno Carcangiu sarà destinato al municipio di Villanova Tulo.

Fra i paesi che necessitano il commissariamento straordinario anche Aritzo, dove arriverà Antonio Monni. Stessa circostanza per il Comune di Tadasuni, dove la lista in corsa non ha raggiunto il quorum nelle ultime elezioni amministrative, come ad Aritzo. Nominato commissario sino alle prossime elezioni Pierpaolo Pisu.