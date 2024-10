Dopo un mese di luglio un pò tribolato a Romana, con le dimissioni, poi revocate, della Sindaca Lucia Catte, arriva ora l'ufficialità per quanto riguarda i nuovi componenti della Giunta comunale.

Il tutto inizio il 2 quando la prima cittadina, al suo secondo mandato, decide di dimettersi «a causa di una oggettiva difficoltà nel portare avanti il mandato affidatomi dai cittadini di Romana, per varie motivazioni, fra cui il venir meno delle condizioni minime e necessarie di serenità, serietà e spirito di squadra».

La revoca avviene proprio allo scadere del limite imposto dalla legge. «Preciso soltanto – aveva scritto la Catte – che sono giunta alla decisione di ritirare le dimissioni dopo aver riscontrato un consenso unanime in tal senso, non me l'aspettavo, così come non mi aspettavo il clamore che le mie dimissioni hanno suscitato».

«Ora però – aveva concluso – bisogna dimostrare che è possibile portare a termine il mandato con serietà ed impegno».

Martedì 31 luglio, nel corso del Consiglio comunale convocato in seduta straordinaria, è stata resa nota la composizione della nuova Giunta. Dario Pisanu manterrà il ruolo di vice Sindaco e le deleghe ai Lavori pubblici, Edilizia privata, Decoro urbano e urbanistica; Fabio Piredda Bilancio, personale e rapporti con gli enti e le Associazioni; Monica Sanna Cultura e Servizi sociali.