Utilizzare la bicicletta per i propri spostamenti ad Alghero diventa non solo comodo ma anche conveniente. Da ieri, con il varo del Bike Sharing, cittadini e turisti hanno a disposizione l’alternativa all’uso dell’automobile: quaranta biciclette comode, leggere, per raggiungere il luogo di lavoro o per piccoli spostamenti.

La prima ora è gratuita, per il resto servirà un abbonamento e una card ricaricabile con costi nettamente accessibili.

“Alghero sempre più sostenibile acquista un ulteriore tassello verso il completamento del progetto di città a misura d’uomo – ha detto il Sindaco Mario Bruno oggi, nel corso della presentazione dell’iniziativa denominata PedaliAMO Alghero -; dopo il riuscito progetto del Bike to Work e Bike to School, ora il Bike Sharing a completare il quadro delle iniziative, a cui si aggiunge la serie di strumenti della programmazione urbanistica come il Piano Urbano del Traffico, il cui progetto è stato recentemente consegnato all’Amministrazione”.

Piazza Sulis, via Garibaldi, Parco Stazione, Fertilia, piazza Mercede: sono le stazioni in cui è possibile prelevare le biciclette quando serve.

Tramite un’applicazione utilizzabile sullo smartphone è possibile visualizzare la disponibilità delle bici. Per accedere al servizio è possibile utilizzare il sito internet ( www.bicincitta.com), l’app gratuita per smartphone “Bicincittà”, o acquistare abbonamenti presso la rete di vendita ( Libreria Cyrano in via Vittorio Emanuele e caffè letterario il Manoscritto in via Pascoli).

Attivo 24 ore su 24, il servizio garantisce comodità e flessibilità, coniugate alla salvaguardia dell’ambiente urbano. Alghero e la bicicletta sono ormai un binomio consolidato, ancora di più dopo il Giro d’Italia.

Ieri si è tenuta la presentazione dell'iniziativa alla presenza del Sindaco Mario Bruno, dell’Assessore all’Ambiente Raniero Selva, del Segretario Generale Luca Canessa, del direttore commerciale di Bicincittà, l’azienda aggiudicataria dell’appalto, Gianluca Pin, e del referente in Sardegna dell’azienda, Marco Sechi.