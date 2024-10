Un murale, una mostra e un concerto serale in piazza 1° maggio: sono le iniziative in programma il 19 luglio 2017 a Sestu per ricordare Emanuela Loi, l'agente di polizia rimasta uccisa nella strage di via D'Amelio a Palermo in cui persero la vita il giudice Paolo Borsellino e i suoi agenti di scorta.

Nel corso del concerto non mancheranno le testimonianze dei familiari, delle autorità e di chi ha conosciuto e lavorato con la giovane poliziotta.

La manifestazione, dal titolo "Noi non dimentichiamo", è stata organizzata, in occasione del venticinquesimo anniversario della strage, dal Comune di Sestu, dalla Polizia di Stato, da Libera Sardegna, dal Centro di Servizio per il Volontariato Sardegna Solidale e dall’associazione Musicanova.

La giornata di celebrazioni si aprirà alle 9.30 nella chiesa di San Giorgio Martire, con una messa in suffragio di Emanuela Loi, celebrata dall’Arcivescovo di Cagliari, Arrigo Miglio. Alle 10.30 al cimitero di Sestu, la sindaca Paola Secci deporrà una corona di fiori sulla tomba dell'agente, alla presenza delle autorità civili e militari, dei familiari e dei volontari di Libera Sardegna e di Sardegna Solidale. Alle 11.30 appuntamento in via Emanuela Loi dove verrà inaugurato un murale raffigurante la giovane agente, realizzato da street artists?in collaborazione con il CSV Sardegna Solidale.

Falcone e Borsellino è invece il titolo della mostra realizzata dall’Agenzia Ansa in collaborazione con il Consiglio dei Ministri, che verrà inaugurata alle 12.00 nei locali di Casa Ofelia (in via Parrocchia 88) e che resterà allestita fino a domenica 23 luglio 2017.

La manifestazione si concluderà in serata con il JaManuela Festival, una serata curata da Musicanova Contestcon la direzione artistica di Luciano Piga e presentata da Matteo Bruni; si alterneranno le canzoni di otto gruppi musicali cagliaritani e le varie testimonianze.