Grande tensione tra i residenti di via Attilio Mereu a causa del mancato ritiro dei rifiuti, la famiglia Meloni che abita al numero 7 del vicolo Attilio Mereu dichiara: “Siamo in ostaggio dell'addetto dei rifiuti, da diversi mesi il ritiro dei rifiuti non avviene come dovrebbe, ma questa settimana ha superato ogni limite della decenza, mercoledi l'umido ci è stato rovesciato davanti ai cancelli delle nostre abitazioni, la plastica non è stata ritirata, e oggi due buste di secco sono state lasciate fuori una con un bollino e l'altra senza, una persona mi ha detto che forse non è stato ritirato perché ci sono piccoli residui di carta all'interno eppure nel calendario c'è scritto che la carta impregnata di olio va nel secco. Come mai questo operaio è così fiscale con noi? Qui non si capisce più nulla, noi ci atteniamo a quello che c'è scritto nel calendario ma sembra che l'interpretazione personale vinca su tutto. Almeno dateci una spiegazione. Adesso basta, abbiamo le case piene di rifiuti e tutto il vico puzza a causa del riversamento dei rifiuti, abbiamo perso la pazienza ci adopereremo ad una raccolta firme da spedire all'azienda che paghiamo tutti gli anni regolarmente. Questi episodi sono documentati da fotografie e testimonianze di tutti i residenti.”

Sono ormai diversi mesi che gli abitanti monserratini di Via Attilio Mereu vedono i loro rifiuti rispediti al mittente, quasi sempre senza neppure il bollino e senza una motivazione plausibile, così dice il Signor Meloni residente nel vicolo della via: “La strada a causa del rovesciamento dei rifiuti ad opera dell'addetto, comincia a puzzare e noi abbiamo le case piene di rifiuti, non sappiamo più a chi rivolgerci”.

Mancati ritiri e continue provocazioni sembrano essere all'ordine del giorno nel comune di Monserrato nella zona del centro storico, ma non solo, a quanto sembra il vicolo Attilio Mereu ha gli scoli completamente sporchi di terra e numerose piante hanno invaso i bordi della strada, le famiglie affermano che la pulizia delle strade non avviene quasi mai. “Siamo sempre noi a rimboccarci le maniche e pulire gli scoli delle acque dalla terra e dalle piante, abbiamo ancora le buste di terra dentro casa, insieme alle altre buste di immondizia che non sono state ritirate”.

“Proprio stamattina – afferma lo scrittore Fabrizio Raccis - un responsabile della Campidano Ambiente ha fatto visita a queste famiglie per cercare di capire quello che sta succedendo, speriamo che questi problemi si possano risolvere nel migliore dei modi e il più presto possibile”.