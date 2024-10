In Sardegna

Aveva fatto il giro del web l'immagine della manifestante No Tav che baciava il casco di un poliziotto che si era parato davanti al corteo assieme ai colleghi. Nina De Chiffre, questo il nome della ventenne attivista milanese, aveva spiegato di aver dato quel bacio "per ridicolizzare il poliziotto e non come messaggio di pace".