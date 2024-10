Il sindaco di Porto Torres, Sean Wheeler, interviene in merito alle dichiarazioni rilasciate sui social dal senatore Calderoli e dal governatore della Lombardia, Maroni ,che hanno lanciato l’idea di creare un supercarcere dove rinchiudere sospettati jihadisti e condannati per reati collegati al terrorismo islamico.

“L’Asinara ha già dato. Lo Stato ce l’ha espropriata per più un secolo, trasformandola in colonia penale, in campo di prigionia durante la guerra e poi anche in supercarcere per i boss della mafia e della camorra.”

Così il primo cittadino di Porto Torres, che aggiunge inoltre: “Abbiamo detto basta a tutto questo e vent’anni fa ci siamo ripresi la nostra isola, che oggi è un bellissimo parco nazionale. Ogni anno circa novantamila persone visitano questa straordinaria terra, comprese le vecchie strutture carcerarie che perciò, nemmeno volendolo, potrebbero essere riconvertite ad uso penitenziario. Ha al suo interno attività di turismo sostenibile e attivo, centri di ricerca, imprese che impiegano numerosi giovani i quali hanno scommesso sullo sviluppo turistico del parco. I parlamentari facciano, piuttosto, qualcosa di buono per l’Asinara, chiedendo – conclude Sean Wheeler – al governo di cedere i vecchi e decadenti stabili ministeriali che potremmo riconvertire per iniziative di fruizione del nostro bellissimo Parco nazionale”.