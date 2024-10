Va avanti incessantemente l’attività degli operai del Consorzio Costa Smeralda (ufficio infrastrutture) per l’installazione dei cartelli informativi sulle ordinanze emanate dal Comune di Arzachena sul fumo e sulla plastica.

Oggi è stata la volta delle spiagge di Piccolo Romazzino, Fumagalli e spiaggetta di Romazzino mentre sabato scorso i cartelli sono stati posizionati Spiaggia del Principe, La Celvia e Romazzino.

“Dal 1 giugno 2019 – ricordano dal Consorzio Costa Smeralda – come previsto dall’ordinanza dell'Amministrazione comunale di Arzachena numero 22 del 5 aprile 2019, anche nelle nostre spiagge è vietato fumare, fatta eccezione per le aree delimitate e nel raggio di due metri dai cartelli che abbiamo posizionato per indicarle”.

Inoltre, viene rimarcato, “Un’altra ordinanza comunale, la numero 21 del 5 aprile 2019, disciplina l'uso della plastica monouso. Impone a tutti i residenti e visitatori del Comune di Arzachena di utilizzare nelle spiagge esclusivamente piatti, posate, bicchieri, contenitori, cannucce e sacchetti in materiale biodegradabile”.

“È consentito – aggiungono – portare in spiaggia le bottigliette d’acqua in plastica. Vi invitiamo a farne un uso responsabile. Vi ricordiamo che nelle nostre 22 spiagge sono presenti i punti per la raccolta differenziata dei rifiuti, compreso il cestello per la plastica”

“La violazione delle due ordinanze – concludono – comporta il pagamento di una sanzione compresa tra i 25 euro e i 500 euro. Le ordinanze sono state inviate per la “relativa attività di controllo e vigilanza, ciascuno per la propria competenza, al Comando di Polizia Municipale di Arzachena, alle Stazioni dei Carabinieri di Arzachena e di Porto Cervo, al Commissariato di Porto Cervo della Polizia di Stato, alla Capitaneria di Porto di La Maddalena e alla Capitaneria di Porto di Golfo Aranci”.