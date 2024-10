“La Sardegna è sotto l’assalto delle multinazionali delle rinnovabili: non si tratta di un’auspicabile transizione energetica all’insegna delle politiche “green”, ma di una vera e propria speculazione. Sull’isola, infatti, sono oltre 800 i progetti di installazione d’impianti industriali presentati: si parla di circa 3000 aerogeneratori (alti dai 180 ai 240 m.) e di quasi 50.000 ettari di impianti foto e agrivoltaici. Il tutto per una produzione di energia complessiva in grado di soddisfare il fabbisogno energetico di 60 milioni di persone”. Lo sottolinea il Coordinamento Gallura contro la speculazione eolica e fotovoltaica che ha organizzato un incontro pubblico a San Teodoro, di concerto con l’Unione dei Comuni Riviera di Gallura.

L’appuntamento è per domani, lunedì 22, alle 17 nella sala consiliare del Comune, in via Grazia Deledda. A seguire, si terrà la deliberazione dell’Unione dei Comuni Riviera di Gallura contro la speculazione energetica. L’evento è libero e aperto a tutta la cittadinanza.