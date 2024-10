Unite nella giornata mondiale contro la violenza sulle donne. E’ con questo spirito che nasce la manifestazione proposta dal gruppo etnico folkloristico Janas di Orosei domenica 25 novembre.

“E’ sempre complicato affrontare un discorso come quello della violenza sulle donne – raccontano gli organizzatori –. Lo faremo raccontando storie di donne forti, coraggiose e di speranza. Non parleremo di violenza, ma di come reagire alle dure prove che la vita presenterà loro, e per questo ci faremo aiutare da persone adatte allo scopo”.

Gli organizzatori si avvarranno del supporto di figure qualificate nel campo della psicologia, dell’antropologia e con il sostegno delle forze dell’ordine. L’importanza della figura femminile nella storia sarà uno degli aspetti sottolineati nel corso dell’appuntamento. La rappresentanza delle forze dell'ordine, poi, illustrerà l’opportunità di rivolgersi agli enti preposti in caso di difficoltà legate al tema trattato.

“Ci sarà l’interpretazione di Rosa Sannai della poesia Cantu de Filumena – spiegano i responsabili del gruppo Janas – in occasione della quale verranno coinvolte le bambine. La poesia è stata scritta da Salvatore Nanni in ricordo di una vittima di femminicidio. Ci accompagneranno con le canzoni il Coro femminile Intrempas e il Coro maschile Cantores de Sa Turre. Seguirà ima fiaccolata animata dalle bambine che partirà dal Museo Casa Soddu diretta verso piazza Sant’Antonio, dove le bambine lanceranno un messaggio di speranza”

“Il gruppo Janas – raccontano i responsabili – nasce per il desiderio di voler raccontare alle nuove generazioni le antiche storie e gli antichi saperi delle nostre antenate. I momenti di incontro con la natura, col patrimonio archeologico della nostra terra, con la memoria degli anziani sono per le nostre piccole all’ordine del giorno in maniera tale da stimolare riflessioni e voglia di imparare. L’obiettivo è quello di insegnare l’amore per la nostra storia. Per questo nelle manifestazioni indossano spesso gli abiti tradizionali, ma non solo. Le bambine indossano anche una mantella rossa perché nelle favole per bambini le janas venivano rappresentate con mantelle o abitini rossi. E quale miglior modo per attirare l’attenzione dei bambini se non quella di raccontare la verità con l’aiuto delle favole e la magia?”.