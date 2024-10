In Sardegna

“Quel fatto davanti alla mia scuola mi ha turbato. Spesso e volentieri si colpevolizza stroppo facendo passare chi compie violenza come un ingrato, un mostro; ma non sempre è cosi: a volte ci sono cose nella vita di queste persone che non sappiamo, o magari è solo un raptus dovuto a solitudine malinconia o cose del genere.?A me in quel periodo, la persona che mi ha aiutato di più a dimenticare quel terribile fatto è stata la mia professoressa Maria Delogu.”