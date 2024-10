Papa Francesco nei giorni scorsi ha incontrato i vescovi italiani.

Dal confronto è emersa la necessità di trovare nuove soluzioni per i divorziati risposati che, oggi, non sono ammessi a ricevere l'eucaristia. Il Papa avrebbe rigirato la richiesta a Mons. Paglia.

La notizia è stata diffusa dal quotidiano "La Repubblica".

La smentita è arrivata dal Consiglio Pontificio per la famiglia, il dicastero Vaticano guidato da Mons. Vincenzo Paglia: "Non è in preparazione nessun documento sulla comunione ai divorziati risposati".