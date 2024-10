È stato arrestato da Carabinieri con l’accusa di tentata violenza sessuale Memeke Marves, nigeriano di 29 anni ospite della struttura di accoglienza “Il vivaio” di Sorso.

Il giovane, già in diverse occasioni, aveva dimostrato difficoltà d’integrazione non solo con i suoi connazionali, ma anche con la comunità ospitante.

Nel tardo pomeriggio di ieri, il ragazzo è uscito dal centro d’accoglienza e ha iniziato a passeggiare nella zona di “Serralonga – Bagnu”, fino ad arrivare nei pressi dell’abitazione di una donna di 55 anni, di Sorso, che al momento si trovava nel suo giardino.

Il nigeriano è entrato furtivamente nella proprietà della signora e nonostante i ripetuti ed energici tentativi di farlo uscire non c’è stato nulla da fare.

L’uomo, infatti, ha tentato più volte di avvicinarsi alla donna, che nonostante le sue resistenze è stata più volte palpeggiata. Solo il suo coraggio e l’estrema determinazione le hanno permesso, comunque, prima di fuggire e poi di chiamare i Carabinieri.

I militari hanno immediatamente raggiunto l’abitazione della donna quando, però, il giovane era già fuggito.

Le ricerche dei Carabinieri sono state immediate, ma si sono protratte per tutta la sera , fino a quando il giovane è stato trovato nelle campagne sorsesi, bloccato e portato in caserma.

In considerazione del fatto che solo poche settimane prima Memeke era stato autore di un medesimo episodio ai danni sempre di una giovane donna,I è stato trasferito nel carcere di Sassari-Bancali, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.