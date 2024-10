I Carabinieri del Nucleo Radiomobile della compagnia di Cagliari hanno arrestato per i reati furto aggravato e falsa attestazione sulla propria identità un cittadino extracomunitario originario della Nigeria pregiudicato, ma con regolare permesso di soggiorno, classe 1993.

Infatti, il giovane extracomunitario si è introdotto intorno alle 21 all’interno del punto vendita “Donna Più” dal quale aveva rubato circa 400 euro di merce tentando di eludere la sicurezza ed il controllo delle barriere elettroniche poste alla cassa.

Notato dalla titolare dell’attività commerciale è stato seguito ed intercettato dai militari di una pattuglia del 112 in piazza del Carmine pochi minuti dopo il taccheggio.

Tradotto presso gli uffici del Comando provinciale di via Nuoro, è stato trattenuto presso le camere di sicurezza in stato di arresto in attesa della celebrazione del rito direttissimo nella mattinata odierna.