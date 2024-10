Durante il pomeriggio di ieri alcuni agenti di polizia hanno arrestato a Sassari O. D., nigeriano di 26 anni, per resistenza, minacce e lesioni a pubblico ufficiale.

Gli agenti, giunti in Piazza Mazzotti dove era stata segnalata una lite, hanno notato un cittadino extracomunitario in compagnia di un ausiliario del traffico che cercava di calmarlo.

Lo straniero alla vista dei poliziotti, con fare aggressivo ed in forte stato di agitazione, ha dichiarato di essere stato aggredito da una persona poi allontanatasi. Quanto dichiarato dallo straniero è stato confermato dal testimone presente in quel momento che aveva assistito al litigio tra due cittadini extracomunitari.

L’ausiliario del traffico ha raccontato che, mentre svolgeva la propria mansione, la sua attenzione è stata attirata da delle urla notando due stranieri che stavano litigando, dapprima verbalmente e successivamente passando alle vie di fatto.

L’uomo era intervenuto per separare i due, ma mentre uno di questi fuggiva l’altro lo aveva aggredito non apprezzando l’intromissione. I poliziotti, durante il racconto hanno cercato di calmare lo straniero, che a più riprese si poneva al centro della strada creando pericolo per la circolazione stradale, ma quest’ultimo, con fare aggressivo, improvvisamente si è scagliato contro un poliziotto colpendolo con un pugno al volto.