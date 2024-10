Hanno aggredito, derubato e insultato per motivi razziali una cittadina nigeriana e poi sono fuggiti per le vie del centro storico di Sassari, ma poco dopo sono stati bloccati e arrestati. Si tratta di due minorenni, di 15 e 16 anni: per loro l'accusa è di rapina con l'aggravante dell'odio razziale. Gli agenti della Questura sono intervenuti e grazie alle indicazioni fornite da alcuni testimoni hanno subito rintracciato i due ragazzi.

La donna era stata avvicinata in piazza Università e dopo aver ricevuto insulti razzisti ha subìto una violenta aggressione fisica. E' riuscita in un primo momento ad allontanarsi, ma poi è stata nuovamente raggiunta dai due che le hanno sottratto la borsetta contendente alcune decine di euro e oggetti di poco valore. La donna a quel punto si è rifugiata in un bar ed è stata soccorsa da alcuni avventori.

Accompagnata dal personale del 118 al pronto soccorso è stata ricoverata per le lesioni riportate. I due, invece, sono stati accompagnati nel Centro di prima accoglienza di Sassari.