"Lo dico senza mezzi termini: la scelta di tenere la Sardegna in zona arancione sino al mese di maggio mi trova del tutto in disaccordo". Così su Facebook il presidente del Consiglio regionale, Michele Pais, esprime il suo disappunto per le nuove disposizioni governative.

"Passi sino al 6 aprile - scrive -. Ma successivamente si valutino di settimana in settimana i dati e si assumano decisioni conseguenti più idonee, di carattere sanitario ed economico, anche prevedendo diversificazioni di "colorazione" all'interno della stessa Regione, che per estensione lo consente".

Per tutto il mese di aprile infatti il governo ha deciso di non cambiare nulla nella gestione dei colori, prorogando dunque l'abolizione della zona gialla almeno fino a maggio. Ciò significa che le attività di ristorazione resteranno chiuse, con le solo consegne d'asporto e a domicilio permesse.