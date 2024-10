A Sassari la Giunta comunale ha approvato i nuovi e più elevati importi delle sanzioni per chi viola il regolamento comunale di gestione dei rifiuti urbani.

Si va dai 500 euro per chi abbandona rifiuti a terra ai 60 euro per chi fuma nei luoghi dove è vietato. In caso di più violazioni, le sanzioni saranno sommate.

Nella delibera presentata dall’assessore all’Ambiente Antonello Sassu si legge che l’obiettivo è «rendere più efficace l’azione deterrente rispetto alle condotte illecite relative al mancato rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento», anche in base al principio di «derivazione europea del “chi inquina paga” teso ad attenuare gli impatti negativi anche associati a comportamenti dannosi dell’ambiente e contrastanti con le regole del senso civico di appartenenza alla comunità».

Le multe dovranno essere pagate in tutto il loro ammontare, senza alcuno sconto, previsto finora a seconda delle situazioni.

Già dal mese scorso, inoltre, sono state potenziate le foto-trappole e telecamere presenti in tutto il territorio. Soltanto in 20 giorni sono state comminate oltre 400 sanzioni. Le nuove, come le precedenti, sono mobili e vengono spostate nelle varie zone della città e dell’agro, individuando le aree più critiche anche grazie alle segnalazioni che arrivano dai cittadini.