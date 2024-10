Alcuni sindaci dell’area metropolitana hanno scelto di riaprire al pubblico aree verdi, piazze o spiagge prospicienti il centro abitato: l’esempio è riferito ad Elmas, Cagliari o Capoterra (dove in specifici casi però le aree giochi per i bimbi sono tassativamente delimitati e off limit), mentre Sestu sceglie ancora di temporeggiare per cautela e preferisce riaprire gradualmente e ancor prima, sanificare arredi urbani, piazze e aree all’aperto.

La sindaca Paola Secci, (nella foto in alto), in un post sui social è chiara: “Cari concittadini e concittadine – scrive - segnatevi alcune date molto importanti, quella appunto del 4 MAGGIO 2020, dalla mezzanotte alle 6 del mattino si procederà alla sanificazione degli arredi urbani del centro abitato, nonché gli annessi spazi pubblici comunali seguenti: Piazze, panchine, Fermate Arst, aree prospicienti esercizi aperti al pubblico. Si raccomanda di non transitare, sostare, lasciare animali incustoditi, lasciare indumenti stesi e piante aromatiche, nei pressi delle aree sottoposte al trattamento”.

Ecocentro Comunale.

Riprenderà il suo regolare funzionamento a partire da mercoledì 6 maggio 2020 dal lunedì al sabato, dalle ore 7:30 alle ore 12, lunedì, mercoledì e venerdì anche dalle ore 14:30 alle ore 17. Ripartirà dunque il conferimento dei rifiuti, che potrà avvenire solo dopo aver contattato i numeri 800301606 – 0700996013 e aver concordato lo scarico prima di recarsi all’Ecocentro Comunale. Pertanto il servizio temporaneo di ritiro a domicilio di sfalci e ramaglie da potature domestiche, viene soppresso a partire dalla prossima settimana.

Buste per i rifiuti-differenziata.

A partire da lunedì 11 maggio 2020 e fino al 6 giugno 2020, dal lunedì al sabato dalle ore 8:00 alle ore 13 e tutti i martedì e giovedì anche pomeriggio dalle ore 15:00 alle ore 18:00 presso Casa Ofelia via Parrocchia, riprenderà la distribuzione delle buste e dei kit per la raccolta differenziata contemporaneamente per la zona A che per la zona B.

Novità: tra chi attende in coda, saranno distribuiti i numeri progressivi in ordine di arrivo. Sia all'Ecocentro che a Casa Ofelia l'accesso sarà consentito solo ed esclusivamente se dotati di dispositivi di protezione individuali e si dovrà rispettare il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno 1 m, nel rispetto dell’art. 1 punto 1 lett a) del DPCM del 26 aprile 2020 e nel rispetto delle indicazioni impartite dall’Istituto Superiore della Sanità.

Maggiori info sul sito www.comune.sestu.ca.it e sulla app Municipium. “Confido e credo fortemente nella vostra capacità di rispettare le regole e nel vostro grande senso di responsabilità che avete fino ad ora ampiamente dimostrato – evidenzia il numero uno della Giunta comunale di via Scipione”.

Cimitero

Da lunedì 4 maggio 2020 – afferma la sindaca Secci - ho revocato parzialmente l'ordinanza n. 48 del 17/03/2020 solo per quanto riguarda l’apertura del cimitero, disponendo l’accesso al cimitero comunale, oltre che per le esigenze legate alle operazioni cimiteriali, anche al pubblico con la limitazione di massimo 15 visitatori; contemporaneamente, obbligatoriamente dotati di mascherina correttamente indossata e guanti; l’accesso al cimitero è condizionato al rigoroso rispetto di quanto previsto dall’art. 1

comma 1 lettera d) del Dpcm 26/04/2020 (“d) è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati”) nonchè della distanza di sicurezza interpersonale di un metro; il gestore del servizio cimiteriale è incaricato di verificare il rispetto di tali misure all’interno del cimitero.