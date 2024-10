Il Movimento Cinque Stelle non parteciperà alle elezioni regionali in Sardegna del 16 febbraio.

A poche ore dalla chiusura del termine per la presentazione dei simboli, la notizia è diffusa dalla deputata sarda Emanuela Corda che sulla pagina Facebook "Amici di Beppe Grillo in Sardegna" scrive: "Il nostro tempo è scaduto e bisogna farsene una ragione. Noi non presenteremo alcuna lista, perché non siamo ancora pronti per farlo".

Il Movimento Cinque Stelle, che alle ultime elezioni politiche era risultato il primo partito in Sardegna, non si presenterà dunque alle regionali.

Di seguito, ecco quanto scritto dalla deputata:

"Cari amici pentastellati,

vi scrivo queste poche righe, per comunicarvi che la lista che ieri abbiamo messo in pedi con fatica, insieme agli attivisti di diversi gruppi che hanno voluto partecipare all'incontro aperto a Riola, era puramente “simbolica”.

Un ultimo tentativo per dare un senso al lavoro di tutti, ma soprattutto per ridare “unità” ai gruppi che fino a ieri non riuscivano a trovare la giusta sintesi. Io la consideravo un po'come un ultimo banco di prova per un nuovo inizio. Sapevamo già d'essere fuori tempo massimo, per la presentazione di una lista condivisa. Questi sono percorsi che devono essere fatti con la giusta consapevolezza, con un metodo certo che sia uguale per tutti e nel rispetto di alcune fondamentali regole di civile convivenza.

Oggi, mi rendo conto che il cammino verso l'obiettivo è ancora lontano. Vedo ancora troppo livore, troppa incoscienza, troppo protagonismo nell'esternare ai quattro venti, un malessere che è figlio primariamente delle nostre stesse debolezze e delle nostre fragilità. Malessere che meriterebbe un approfondimento e un'elaborazione, prima d'essere consegnato in pasto ai lupi con sconsiderata leggerezza, come tanti hanno fatto in questi mesi sugli spazi pubblici dei social. L'animo umano è complesso e spesso si cade in contraddizione. Vi ricordo che stiamo facendo politica dal basso e spetta a noi primariamente dare un senso alle nostre azioni e un valore alla nostra partecipazione ad un progetto. Considero positivo il fatto di essere riusciti ad incontrarci ieri sera, per discutere anche della lista.

Devo purtroppo confessarvi che ci sono stati momenti nei quali avrei voluto andar via e abbandonare il tavolo. Temo che alcuni abbiano scambiato il Movimento per uno sfogatoio dove poter fare il proprio comodo, senza curarsi del fatto che in certi contesti, occorra rispettare delle elementari regole di buona educazione. Questo non è tollerabile in alcun contesto e nulla giustifica reazioni scomposte o prevaricazione gratuita.

Con queste mie parole, non voglio fare la morale a nessuno, ma semplicemente dire a tutti voi, che 'uno vale uno' non significa che chiunque possa irrompere in un'assemblea e metterla a soqquadro. Non significa che 'uno vale l'altro' e che chi urla di più ha infine ragione. Capisco che per voi sia stato difficile metabolizzare il fatto che i portavoce non dovessero e non potessero interferire con la questione lista, ma vi ribadisco che le regole sono queste e noi abbiamo cercato semplicemente di evitare di inasprire conflitti che con la nostra presenza nelle ass