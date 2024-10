Ottana non molla, è proprio il caso di dirlo. E il bellissimo video da brividi, pubblicato sui social dalla Pro Loco di Ottana, è un tripudio di emozioni, carico di amore, devozione, tradizione. Sì, perché se la pandemia e tutto ciò che ne comporta hanno frenato o cancellato le grandi feste e gli eventi in piazza, carichi di forza e di partecipazione, non si è spenta quella fiammella di speranza, sostenuta da gesti semplici ma ricchissimi di significati importanti.

Ecco infatti Boes e Merdules ballano attorno ad una piccola candela per S’Oguloni de Sant’Antoni, non un gigantesco falò ma una piccola fiamma accesa per dire “Ottana non molla”.

Ecco il video, che su Fb (sulla pagina ufficiale della Pro Loco), segue con tantissimi commenti della gente: lo potete vedere in basso dopo l'articolo.

Il pensiero di Matteo Setzu (fotografo)

Un album fotografico, quello pubblicato sempre sulla pagina Fb della Pro Loco di Ottana, a firma di Matteo Setzu Fotografia, che accompagna le bellissime immagini in bianco e nero con un post davvero significativo: “Il 16 gennaio inizia ufficialmente il carnevale. Almeno quello pagano e delle maschere tradizionali. In molti paesi dell'isola, con l'accensione dei fuochi, possiamo vivere l'atmosfera magica della prima uscita delle maschere. Tra questi paesi c'è Ottama. A Ottana però il carnevale è diverso da tutti gli altri. A Ottana, come ovunque, dal 16 gennaio sino al martedì grasso è carrasecare.

Ma in un modo diverso, perché non c'è paese nell'isola dove le maschere potrebbero uscire ogni giorno di questo periodo. Ma non pensate di andare a Ottana e vederle, potrebbe non succedere, oppure potreste vederne una e resterete delusi. Perché delusi? Perché l'abitudine ci ha portato a vederli sfilare in modo sublime in ogni dove.

Ma il carnevale di Ottana è spontaneità.

“La bellezza di questa tradizione sta nel fatto che chi si "caratza" lo fa con lo scopo di non farsi riconoscere da nessuno, di andare di casa in casa, di farsi "cumbidare", di disturbare i passanti.

Non sai mai chi esce a "merdulare", perché chi lo fa, lo fa in segreto. Da solo, con un amico, con diversi amici. Mettendosi d'accordo tra loro privatamente. E questo può succedere ogni giorno, dal 16 gennaio sino al martedì grasso, nella sua autenticità. Se capiterete a Ottana e vedrete anche solo una maschera in questo arco di tempo, starete vedendo il vero volto del carnevale di ottanese. Quest'anno purtroppo tutto questo mancherà”.

