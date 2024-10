“Stiamo proseguendo nella ricerca di una soluzione che consenta alla Regione di pagare direttamente gli stipendi dei lavoratori di Aias”.

A dichiararlo è l'assessore della Sanità Mario Nieddu, che nei giorni scorsi ha incontrato i lavoratori in presidio davanti al Consiglio regionale.

“Intraprenderemo qualsiasi strada che risulti percorribile e che ci permetta di dare garanzie ai lavoratori. Intanto proseguono anche i lavori del tavolo tecnico, che si è riunito anche questa settimana”, ha aggiunto.

Per quanto riguarda il tavolo tecnico ha precisato: “Attraverso i bilanci e le relazioni contabili stiamo verificando la sussistenza delle richieste di Aias. Un lavoro accurato che ci permetterà una ricostruzione completa, per fare così finalmente chiarezza su una vertenza che dura da troppo tempo”.

“Ho dato indicazione ad Ats – ha concluso Nieddu – di liquidare immediatamente le somme riconosciute come dovute e di comprimere quanto più possibile il pagamento delle fatture nei confronti dell'associazione, per consentire il pagamento degli stipendi, correnti e arretrati. Il tavolo tecnico sta producendo risultati in un percorso complesso e a volte in salita. Stringeremo il più possibile sui tempi. Ringrazio i lavoratori per la pazienza e per il senso di responsabilità con cui hanno sempre continuato a garantire i servizi, e i sindacati, con in quali il confronto è sempre aperto”.