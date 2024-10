"Ho dato mandato di installare un ospedale da campo al San Francesco di Nuoro e di riattivare i reparti Covid al Policlinico sassarese e Mater Olbia, mentre il Santissima Trinità a Cagliari può riattivare altri 20 posti Covid, come anche il San Pietro a Sassari".

Lo ha fatto sapere l'assessore regionale alla Sanità, Mario Nieddu, a margine della presentazione della campagna sull'uso degli antibiotici.

"Mai detto che non ci sono posti letto a sufficienza. I posti letto ci sono: abbiamo 255 posti di cui 43 posti liberi, ma abbiamo un sistema modulare che attiva i posti a seconda della necessità - ha spiegato l'esponente della Giunta -. Certo, la pressione dell'ondata di contagi in questo momento è molto alta e abbiamo necessità di aprire posti letto in tempi più rapidi, ed è quello che stiamo facendo".

"C'è stata una risposta egregia nella prima fase e sta funzionando anche adesso". E sulla questione carenza medici: "Sì, è un problema - ha ammesso -. I posto letto ci sono, ma a volte mancano le figure professionali necessarie".