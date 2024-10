Nella mattinata di ieri, giovedì 27 giugno, nella Questura di Oristano, durante una ricognizione finalizzata ai lavori di ristrutturazione dello stabile, è stata rinvenuta una nidiata di falchi con due pulli, appartenenti alla specie protetta del Gheppio.

Uno dei due pulli presentava evidenti difficoltà di deambulazione, motivo per cui si è richiesto l’intervento del Corpo Forestale Regionale, Sezione di Oristano, che ha evidenziato la necessità di prestare assistenza veterinaria alla bestiola solo dopo che l’altro pullo si sia reso autonomo e abbia imparato a volare: ciò al fine di non pregiudicare la crescita anche dell’animale sano, in quanto il prelievo di quello malato avrebbe violato la nidiata con conseguente abbandono di “madre” falco che è stata vista volteggiare nei pressi della Questura tenendo d’occhio il sito.

La stessa Questura oltre alle note figure dei “Falchi” in motocicletta in servizio di controllo del territorio, si è quindi dotata di veri falchi alati, di cui assicurerà la massima tutela della nidiata, con la collaborazione del Corpo Forestale Regionale.