Il bellissimo post pubblicato oggi sul suo profilo personale Fb, da Nicola Schintu, noto organizzatore di eventi in città, che fa ben sperare per quanti ancora lottano con la pandemia e hanno i loro cari ricoverati nei presidi ospedalieri.

“Prima di condividere con voi questa bellissima notizia , avrei voluto aspettare ancora qualche ora, ma non ho resistito. Dopo 84 giorni e 4 ore di ricovero per polmonite bilaterale da covid , nei vari reparti di terapia intensiva del Santissima Trinità (pronto soccorso, rianimazione, infettivi, cardiologia) mia madre viene finalmente dimessa. Al suo arrivo le sue condizioni erano apparse da subito abbastanza gravi. Purtroppo non siamo riusciti a prendere la polmonite in tempo, perché i sintomi manifestati non erano quelli da Covid. Vorrei ringraziare tutti gli amici e le persone che in questo delicato periodo della mia vita mi sono state vicine , il mio amore e i miei fratelli che non mi hanno mai fatto sentire solo, tutti i parenti che si sono sempre preoccuparti per noi e tutti i medici-dottori- operatori sanitari che hanno salvato la vita alla mia mamma. Grazie mamma per aver lottato e resistito così a lungo. Grazie per questo bellissimo regalo di compleanno. Ti avevamo promesso che a Natale saresti stata a casa. Il mio pensiero va a tutte le persone che in questo momento stanno lottando contro questo maledetto virus e a tutte le famiglie in apprensione per i propri cari”.