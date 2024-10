«Episodi del genere non possono accadere. La sicurezza delle nostre concittadine e dei nostri concittadini non può essere messa in pericolo, in nessun quartiere della città».

Sono le parole pronunciate dal sindaco di Sassari Nicola Sanna interviene a proposito dell'episodio avvenuto nella scorsa notte in un circolo privato di via Al Rosello.

«Fortunatamente l'uomo ferito è stato trasportato subito in ospedale e le sue condizioni non sono risultate gravi – ha aggiunto -. Inoltre l'intervento delle forze di polizia sul luogo è stato immediato e le indagini sono attualmente in corso».

«So che le forze dell'ordine sul territorio sono impegnate per il mantenimento della sicurezza e della legalità, e le ringrazio per il loro impegno. Ma affinché situazioni di questo tipo non si verifichino è necessario che l'attività investigativa sia costante, così da garantire un efficiente sistema di prevenzione oltre che di repressione».

«Voglio aggiungere, inoltre, che con il decreto legislativo 104, effettivo dallo scorso mese di settembre, la normativa sulle armi in Italia è meno restrittiva. Maggiore sarà il numero delle armi in circolazione, maggiormente a rischio saranno la sicurezza e la convivenza civile in un paese il cui Ministro dell'Interno, peraltro, intende dare la licenza di sparare, a chi sia in possesso di porto d'armi, a chiunque si introduca furtivamente in un'abitazione privata o in luogo di lavoro».