«Quella messa in moto dall'amministrazione è una macchina che non può essere fermata». Queste le parole pronunciate ieri dal Sindaco di Sassari Nicola Sanna nel corso dell’incontro che si è tenuto ieri pomeriggio (10 settembre) nel salone parrocchiale della Chiesa di Santa Maria Bambina, a Santa Maria di Pisa, per discutere del blocco dei fondi per i progetti delle Periferie Urbane.

L’incontro viene dopo l’adesione alla giornata nazionale “Orgoglio periferie”, all'audizione dell'Anci alla Camera dei Deputati e all'appello lanciato ai parlamentari sardi.

«La fiducia che abbiamo riposto nello Stato per questo progetto, non può essere tradita – ha aggiunto il sindaco -. Abbiamo parlato, fin da subito, di scippo, perché, se sarà approvato definitivamente l'emendamento al decreto Milleproroghe, e quindi confermato il blocco dei fondi, interventi già programmati ci saranno strappati dalle mani, interventi che riguardano le scuole, gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, le strutture sportive, gli spazi culturali e di aggregazione, i parchi, le infrastrutture stradali e ciclabili e, più in generale la qualità di vita dei quartieri».

Nel ricostruire l'iter del progetto, il primo cittadino ha posto sull'accento anche sul percorso di partecipazione pubblica che ha visto coinvolti i residenti dei quartieri di Santa Maria di Pisa, Latte Dolce, Sassari 2 e Baddimanna, facendo appello all'impegno dell'intera cittadinanza, perché prenda una posizione netta al fianco dei sindaci.

In attesa di una risposta da parte del Governo, infatti, in tutta Italia è stata lanciata una raccolta firme, dal titolo "Le periferie non hanno colore politico” cui anche i cittadini di Sassari potranno firmare a partire dai prossimi giorni.

«Voglio ringraziare cittadine e cittadini – ha concluso Sanna – per la partecipazione al momento di incontro e per i loro interventi. La platea è stata unanime nel dichiarare il suo sostegno all'azione di protesta. Sassari dice “Giù le mani dai fondi per le Periferie urbane di Sassari”. Dalla rinascita dei quartieri di Santa Maria di Pisa, Latte Dolce, Baddimanna e Sassari 2 e dalla loro ricucitura con il centro dipende lo sviluppo dell'aerea urbana e dell'intero territorio».

Sono intervenuti anche Emiliano Deiana, sindaco di Bortigiadas e presidente di Anci Sardegna, che ha espresso a nome dell'associazione dei Comuni il suo pieno appoggio al Comune di Sassari, le assessore e gli assessori comunali Manuela Palitta, Ottavio Sanna, Antonio Piu e Simone Campus, la presidente del Consiglio Esmeralda Ughi, e i consiglieri comunali Giuseppe Mascia, Valeria Fadda, Francesca Fantato, Pierpaolo Bazzoni, Marco Boscani e Giuseppe Palopoli.