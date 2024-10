“In questo difficile momento storico un raggio di sole illumina la nostra Comunità. E’ di oggi la notizia che un nostro giovane concittadino, Nicola Salis, è stato nominato Alfiere della Repubblica dal Presidente Sergio Mattarella, onorificenza con cui si premiano i cittadini dai 9 ai 19 anni che sono un modello di cittadinanza, e che si sono distinti per altruismo e senso di responsabilità verso il bene comune. Nicola, nello specifico, insieme al Liceo Galileo Galilei di Macomer, diretto da Gavina Cappai, è stato premiato per l’impegno con il quale ha promosso e organizzato allenamenti e gare di football integrato, attività nella quale possono giocare insieme, conoscersi e confrontarsi giovani con livelli di abilità diverse; attività promossa e portata avanti dal Liceo sotto la supervisione e il coordinamento del Prof. Paolo Maioli. Un esempio per i ragazzi di Macomer e un onore per tutta la nostra Città”.

Lo scrive con vivo entusiasmo il sindaco di Macomer, Antonio Onorato Succu, esprimendo soddisfazione ed orgoglio per la premiazione avvenuta in forma privata (per via delle restrizioni precauzionali del Covid-19), con il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

“Belle storie in tempo di quarantena. Storie di calcio e solidarietà che ci piace raccontare – scrive in un lungo post la Figc Lnd Delegazione Calcio a 5 Sardegna - arrivano dal territorio, da Macomer, dove un nostro tesserato, Nicola Salis, giovane portiere della Macomerese Calcio, ha ricevuto dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella un attestato importantissimo: la nomina ad Alfiere della Repubblica, onorificenza che premia i cittadini dai 9 ai 19 anni che sono un modello di cittadinanza e che si sono distinti per altruismo e senso di responsabilità verso il bene comune.

Nicola, diciottenne, studente del Liceo Galileo Galilei di Macomer, è stato premiato per l'attività di supporto al football integrato, disciplina in cui possono giocare insieme, conoscersi e confrontarsi giovani con livelli di abilità diverse.

Un'attività promossa con il coordinamento del professor Paolo Maioli, insegnante di sostegno, che ha anche organizzato una squadra, la Macomerese Special team - che si è iscritta alla nostra Quarta Categoria Figc Lnd ma che, per il blocco delle attività a seguito dell'emergenza coronavirus, non è ancora scesa in campo.

"Nicola è un ragazzo d'oro, un punto di riferimento oltre che sportivo anche a livello dei curriculum visto che ha ottimi risultati nello studio ed è stato eletto rappresentante d'istituto - afferma il docente, che aggiunge - Si è impegnato per il bene di altri ragazzi da tanti anni, per un progetto che abbiamo avviato per coinvolgere i giovani diversamente abili e farli sentire pienamente integrati".

"Siamo orgogliosi di Nicola come lo è il Presidente del CR Sardegna Gianni Cadoni e tutto il Consiglio direttivo regionale. É un ragazzo che fa tanto nel sociale, aspetto che ci premia quale società dilettantistica che ha tenuto sempre in primo piano l’elemento collaborativo tenuto con il Liceo scientifico sia per la Quarta Categoria che per altri progetti". I complimenti a Nicola anche da parte del Presidente del CR Sardegna Gianni Cadoni e di tutto il Consiglio direttivo regionale. Che le attività e il buon cuore di Nicola siano contagiosi, sempre”.

