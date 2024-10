Anche Nico Rosberg a sostegno del Montiferru. L’ex pilota di Formula 1 ha visitato i territori duramente colpiti dagli incendi, a Santu Lussurgiu, e ha deciso di donare 39mila euro per la ricostruzione.

Rosberg si trova in Sardegna con il suo team per partecipare all’Island X Prix, quarta data di Extreme E, competizione riservata ai suv elettrici. Oggi ha incontrato il sindaco di Santu Lussurgiu Diego Loi e alcuni imprenditori agricoli.

“Oggi con Nico Rosberg in visita a Santu Lussurgiu e nel Montiferru abbiamo parlato di quei terribili giorni dell’incendio e delle prospettive sulla ricostruzione. Ringrazio la Croce Rossa Italiana e il suo presidente Sergio Piredda per l’opportunità ed attenzione. Grazie a Nico Rosberg per la sensibilità e sostegno” ha scritto il sindaco di Santu Lussurgiu in un post su Fb.